Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Sardar Azmoun'un yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 00:00

Bayer Leverkusen'in 29 yaşındaki İranlı golcüsü Sardar Azmoun'un yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sardar Azmoun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncunun kulübün yaptığı teklifi kabul ettiği belirtilirken, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin Bayer Leverkusen ile de pazarlıklarda sona geldiği ifade edildi.

Shabab Al Ahli'nin bu transfer için 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Son olarak tecrübeli golcünün pazartesi günü Dubai'de sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.