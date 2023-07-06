Son dakika: Real Madrid, Arda Güler'i resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli

Son dakika...İspanyol devi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, Arda Güler'in anlaşma ayrıntılarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:11
Son dakika: Real Madrid, Arda Güler'i resmen açıkladı! İşte bonservis bedeli
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Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İspanyol devi, 18 yaşındaki futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler için 7 Temmuz Cuma günü TSİ 13.00'te basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, ise Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

 


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