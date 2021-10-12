Fenerbahçe'den TFF'ye milli maç üzerinden gönderme
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TFF'ye göndermede bulundu.
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 97 yıl aradan sonra mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya üzerinden, TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili göndermede bulundu.
Yaptığı paylaşımda Milli Takımı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:
"Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz."
???? Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz. https://t.co/sxP6Cmpplc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 11, 2021
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