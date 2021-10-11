Milli Takım, Letonya karşısında son dakika gölü ile galibiyeti elde etti | Letonya 1-2 Türkiye

Dünya Kupası'na katılmak adına mutlak bir şekilde 3 puana ihtiyacımız olan mücadelede, uzatmanın son dakikasında VAR incemelesi geldi. Burak Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası, VAR uyarısı ile penaltı verildi. Penaltıyı gole çeviren Burak Yılmaz, maçın da skorunu belirledi ve Milli Takım, karşılaşmayı 2-1 kazanmış oldu.