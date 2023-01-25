Fenerbahçe'den TSYD'ye çarpıcı yanıt

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:19

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:19

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüp başkanvekili Erol Bilecik hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin açıklamasını takip ettik.

İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.

Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD'ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor;

Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz.

Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz."

Erol Bilecik

TSYD'DEN EROL BİLECİK'E KINAMA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in açıklamaları nedeniyle kınama mesajı yayımlamıştı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in, kulüp televizyonuna yaptığı, "Baktığımız zaman Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük.. Bu isimlerin kendilerine biraz daha çekidüzen vermelerinde bence fayda var. Herkes bu isimleri fazlasıyla biliyorlar. Bu anlamda siz görevinizi daha dürüst, daha vicdanlı, yani akşam yatarken rahat ve vicdanlı şekilde uyumanız ve sabah da bu şekilde uyanmanız gerekir diye düşünüyorum" açıklamalarına, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden kınama gelmişti.

TSYD tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamada spor yazarı üyelerimiz Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük'ü hedef göstermiştir. Gazeteci yorum yapabilir, eleştiride bulunabilir. Bunlar mesleğin gereğidir. Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'e ortamı daha da germeme adına bir spor yöneticisine yakışır şekilde konuşması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, kendisini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.