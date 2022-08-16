Fenerbahçeli Attila Szalai için Zenit'ten dev teklif!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Macar yıldız Attila Szalai, manşetleri süslemeye devam ediyor. Rus basını, Zenit'in Szalai'nin transferi için Fenerbahçe'ye 17 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını yazdı.
Fenerbahçe'de adı son dönemde Avrupa ile transfer için anılan Attila Szalai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ZENIT'TEN 17 MİLYON EURO
Rus basınında yer alan haberde, Zenit'in bir kez daha Macar savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Zenit'in, bu transferi için Fenerbahçe'nin kapısını 17 milyon Euro'luk bir teklifle çaldığı kaydedildi.
ADA'DAN DA TALİBİ VAR
24 yaşındaki futbolcuyla ayrıca İngiltere'den West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edildi. Ancak Szalai'nin, West Ham'da Thilo Kehrer transferinde başarısız olunması durumunda bir alternatif olduğu aktarıldı.
3 YIL DAHA KONTRATI VAR
Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai'nin, sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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