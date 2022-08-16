Son Dakika: Fenerbahçe, Samatta'nın Genk'e transfer olduğunu duyurdu
Fenerbahçe, Mbwana Ally Samatta'nın Belçika ekibi Genk'e kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladı.
Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2022
Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır.
Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/DvvRpPlKEW
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