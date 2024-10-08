Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e Avrupa'dan 2 talip!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:20

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:20

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Bright Osayi-Samuel’e İngiltere’den Norwich City’nin ve Fransa’dan Lens’in talip olduğu öğrenildi.

İki kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisine tekliflerini iletip, sezon sonu serbest kalmaları halinde Fenerbahçe’ye bonservis ödemeden transferi tamamlamayı planlıyor.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Teknik direktör Mourinho’nun formundan memnun olduğu oyuncusuyla yeni sezonda da devam etmek istediği bildirildi.

Sarı-lacivertli yönetimin de ligin devre arasında Osayi’nin 1.8 milyon Euro’luk maaşını artırıp yeni bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi