Fenerbahçeli Crespo'nu durumu belli oldu!

Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 6 gollü galibiyet ile dönerken Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun sakatlanması sebebiyle dehşet dolu anlar yaşamıştı. Portekizli oyuncudan ilk rapor geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 23:39
Fenerbahçeli Crespo'nu durumu belli oldu!
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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 6-0 yendiği maçta sakatlanıp sedye ile oyundan çıkan Crespo’dan kötü haber geldi. 

Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi. 

Portekizli oyuncunun son durumu cumartesi günü İstanbul’da yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

NE OLMUŞTU?

Sarı-lacivertli takımın orta sahasının önemli ismi Miguel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edememişti.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bırakmıştı.


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