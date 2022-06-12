Fenerbahçeli Diego Rossi, Uruguay'daki ilk golünü attı

12 Haziran 2022 Pazar, 09:50

Uruguay, hazırlık maçında Panama ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Uruguay'da Fenerbahçeli Diego Rossi, ülkesinin formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.

Dakikalar 39'u gösterirken Edinson Cavani ile öne geçen Uruguay, 48'de yine Cavani'yle farkı ikiye çıkardı. 58'de De La Cruz skoru 3-0 yaparken Maximiliano Gomez 68'de farkı dörde çıkardı. Oyuna ikinci yarıda giren Diego Rossi, 77. dakikada attığı golle skoru 5-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan Galatasaraylı Fernando Muslera 46. dakikada oyuna girdi ancak yerini 76. dakikada kariyerinin ilk milli maçına çıkan Sebastian Sosa'ya bıraktı.