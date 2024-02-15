Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan şampiyonluk sözleri: 'Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, basın mensuplarına konuştu. Dzeko, Galatasaray ile mücadele ettikleri şampiyonluk yarışı hakkında, "Şampiyonluk için Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız. Umarım rakibe kıyasla daha az hata yaparız" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 23:05
Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan şampiyonluk sözleri: 'Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız'
Abone Ol google-news

Edin Dzeko, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) play-off etabı ve Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili Edin Dzeko, kendisinden daha çok takımının başarısını ön plana aldığını söyledi.

Göz Atın
Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'

Galatasaray'dan TFF'ye zemin tepkisi: 'Sakatlık olursa vebali karar verenlerde'
Tam 230 katı... Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e çılgın teklif!

Tam 230 katı... Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e çılgın teklif!

Galatasaray ile şampiyonluk için yarıştıklarını dile getiren Dzeko, "Şampiyonluk için Galatasaray ile sonuna kadar savaşacağız. Umarım rakibe kıyasla daha az hata yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin İtalya temsilcisi Milan'dan transfer ettiği Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Rade Krunic'in büyük bir ligden geldiğini ve alışma sürecinde bir sorun olmadığını kaydetti.

Dzeko, Krunic'in ihtiyaçları olan bir mevkide oynadığını ve şampiyonluk yarışında takıma güç kattığını da aktardı.

"EURO 2024'E KATILMAK VE TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN..."

Edin Dzeko, kaptanı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) play-off etabında karşılaşacağı Ukrayna maçı öncesi milli takımdaki futbolcuların kulüplerinde iyi durumda olduklarını ve yaklaşan maç öncesinde bunun kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın iyi bir takım olduğunu ve onlara karşı ne yapacaklarını bildiklerini aktaran Dzeko, şunları kaydetti:

"Evimizde, taraftarımızın önünde oynuyoruz ve turu geçme şansımız var. Mücadelesi fazla olan bir maç olmalı. EURO 2024'e katılmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı biliyorum. Milli takım olarak büyük turnuvalarda oynamaya alışkınız. Ukrayna'da formda olan bazı iyi oyuncular var, çoğu güçlü Avrupa takımlarında oynuyor."

Ukrayna Milli Takımı ile oynayacakları maçta orta sahada büyük mücadele yaşanacağını kaydeden kaptan Dzeko, rakiplerinin baskıyla nasıl başa çıkacağını bildiğini de belirtti.


Edin Dzeko haberleri fenerbahçe haberleri galatasaray haberleri süper lig haberleri şampiyonluk haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den 46 sayı fark!

Fenerbahçe'den 46 sayı fark!
Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı: 'Bazı temaslar oldu ama...'

Al Musrati'den Fenerbahçe itirafı: 'Bazı temaslar oldu ama...'
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda yarı finalde: Rakibi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
Şok İtiraf: Eşini Abisiyle Aldatan Kadın!

Şok İtiraf: Eşini Abisiyle Aldatan Kadın!
Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!

Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...

Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Bakanlık şehir hastanelerinin rekor kırdığını söylüyor: Yurttaşa randevu yok!

Bakanlık şehir hastanelerinin rekor kırdığını söylüyor: Yurttaşa randevu yok!
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…