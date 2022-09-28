Fenerbahçeli Enner Valencia, Ekvador'un hazırlık maçında penaltı kaçırdı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:17

Japonya ile hazırlık maçı oynayan Ekvator Milli Takımı, 0-0 devam eden maçta 83. dakikasında penaltı vuruşu kazandı. Fenerbahçeli Enner Valencia penaltı vuruşunda topun başına geçen isim oldu. Valencia penaltı atışını takımı adına gole çeviremedi. Fenerbahçe forması ile daha önce Şampiyonlar Lig'i ön eleme turunda da penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

KİEV MAÇINDA PENALTI KAÇIRMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu. Maça Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia damga vurmuştu. Kritik maçın 70. dakikasında penaltı kazanan sarı-lacivertliler, beraberlik fırsatı yakalamıştı. Fakat topun başına geçen Enner Valencia, bu penaltıdan yararlanamamıştı.

Süper Lig'de 8.haftaya girilirken Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si şu ana kadar ligde en fazla gol atan takım konumunda. Sezon başından beri hücum oyunu oynatan Jesus, toplamda 20 gol buldu. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin Ekvatorlu golcü futbolcusu Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 7 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.