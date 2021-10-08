Fenerbahçeli Enner Valencia milli takımında tarihe geçti

08 Ekim 2021 Cuma, 09:27

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Ekvador Milli Takım tarihine geçti. Yıldız isim, Bolivya maçında attığı gollerle Ekvador Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu olma başarısını elde etti.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador ile Bolivya arasında oynanan maçta 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0 öne geçirdi. Enner Valencia böylelikle Ekvador Millİ Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Enner Valencia böylelikle toplamda 33 golle Ekvador Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Enner Valencia'nın arkasından 31 golle Delgado ve 25 golle Hurtado geliyor.



