Fenerbahçeli Enner Valencia'nın hayatı film oluyor
Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Ekvador'lu yıldız Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Valencia gençlere umut olabilmek için kamera karşısına geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe forması ile attığı gollerle kendisine hayran bırakan Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdede izleyicilerle buluşacak.
Valencia'nın hayat hikayesinin hakları James Leon tarafından kurulan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi tarafından satın alındı.
'Enner' adlı filmin çekimlerine 2024 yılında başlanacak. Film, Ekvador, Miami ve Katar'da çekilecek. Filmde, Ekvador'daki üç profesyonel takımın Valencia'yı reddetmesinin ardından Ekvadorlu golcünün azmi ve kariyerini nasıl şekillendirdiği anlatılacak.
"GENÇLERE İLHAM VERMESİNİ İSTİYORUM"
Ekvador Milli Takımı'nın en golcü ismi olan Valencia, film hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın hikayesini ve yolculuğunu bir filmde paylaşmaktan gurur ve ayrıcalık duyuyorum. Yine de her şeyden çok, filmin dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermesini umuyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışmanız gerekir. Hiçbir şey kolay değildir ama aynı zamanda hiçbir şey imkânsız değildir. Her şey sıkı çalışmayla başarılabilir ve bu film aracılığıyla çok heyecanlıyım. Yeni nesiller için ilham kaynağı oluyorum."
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