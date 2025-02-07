Beşiktaş transferi açıklamıştı: Keny Arroyo'nun maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:31

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:31

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun maliyeti belli oldu.

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon Euro ödeme yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon Euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin Euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin Euro maaş ödeyecek.

"10 NUMARAYI İSTİYOR"

Sercan Dikme'nin haberine göre ise 18 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymek istediğini kulüp yöneticilerine iletti.

Yöneticilerin, 10 numaralı formanın ağır bir yük taşıdığını iletmesine rağmen genç oyuncu bu isteğinde ısrarcı oldu.

İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

14 GOLE KATKI

18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu bu sezon Independiente del Valle formasıyla çıktığı 48 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi.

Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.