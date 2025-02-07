Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ta 6 eksik!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 6 eksik yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Rafa Silva kadroya dahil edilmedi.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın sakatlıkları bulunurken Rafa Silva, geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı.
Beşiktaş'ın kadrosu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
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