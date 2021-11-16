Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıran açıklama

16 Kasım 2021 Salı, 10:33

Fenerbahçe'nin önceki dönem iletişimden sorumlu yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi öncesi ezeli rakiplerini hedef aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray yönetimlerinin son dönemdeki dostluk girişimlerine göndermede bulunan Sipahioğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Sipahioğlu Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Malum kulüp ile maç haftamıza geldik. FETÖ, top tüfek bize saldırırken, tüm uzantılarıyla bizi “alçakça” yok etmeye çalışan, “ebedi dost” ile değil “3 Temmuz işbirlikçileri” ile oynayacağımızı unutmayalım. Eski yeni, her görüşte olanımızla, 7’den 70’e şimdi kenetlenme zamanı!"