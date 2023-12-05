Fenerbahçeli Fred: 'En büyük hedefim...'

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred, maçın ardından konuştu. Fred, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00
Fenerbahçeli Fred: 'En büyük hedefim...'
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Fenerbahçeli Fred, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

Edin Dzeko'nun performansını öven Brezilyalı yıldız, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyor. Hep birlikte çalışacağız. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim" sözlerini sarf etti.


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