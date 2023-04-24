Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler: 'Tahammül edecek gücümüz kalmadı'
Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı:
"Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Alevi
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Muharrem İnce-Erkan Baş
- Vekil olamadı TİGEM'e atandı
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Türkiye Gönüllüleri
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız