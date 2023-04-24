Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler: 'Tahammül edecek gücümüz kalmadı'

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:47
Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler: 'Tahammül edecek gücümüz kalmadı'
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, İstanbulspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu, kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı:

"Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek artık gücümüz de kalmadı. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."


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