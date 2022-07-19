Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai: 'Dinamo Kiev'i iyi biliyoruz'

19 Temmuz 2022 Salı, 22:55

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Szalai, "Dinamo Kiev maçı için sabırsızlanıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu maça hazırız. Dediğim gibi ilk resmi maçımız için sabırsızlanıyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Teknik ekip, rakibin iyi ve kötü yanlarını bize anlattı. Rakibimizi iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, açıklamalarını, "Bu maç için herkes sabırsızlıkla maç anını bekliyor. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin büyük önem arz ettiğini biliyor. Gruplara kalmak istiyoruz, büyük hedeflerimiz var" sözleriyle tamamladı.