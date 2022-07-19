Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferinde pürüz

İtalya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Giuseppe Pezzella'nın transferinin çıkmaza girdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 22:42
Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferinde pürüz
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Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberde; Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro bonservis ücretinde diretmesinin ardından görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Öte yandan bu dönemde İtalyan futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.


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