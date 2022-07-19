Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferinde pürüz

19 Temmuz 2022 Salı, 22:42

Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberde; Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro bonservis ücretinde diretmesinin ardından görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Öte yandan bu dönemde İtalyan futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.