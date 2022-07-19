Fenerbahçe'de Giuseppe Pezzella transferinde pürüz
İtalya basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Giuseppe Pezzella'nın transferinin çıkmaza girdiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan haberde; Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro bonservis ücretinde diretmesinin ardından görüşmelerin tıkandığı belirtildi.
Öte yandan bu dönemde İtalyan futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.
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