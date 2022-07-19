Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Kim Min Jae açıklaması
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesindeki basın toplantısında transferi gündemde olan Kim Min Jae için açıklama yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklama yaptı.
Portekizli teknik direktör, transferi gündemde olan Kim Min-Jae için gelen soruya, "Benim için sürpriz oldu. Maçtan 3 gün önce öğrendim. Fenerbahçe bir şey yapamıyor, ilgilenen kulüp çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Takımda başka kaliteli oyuncular da var ama Kim'in özellikleri inkar edilemez" ifadelerini kullandı.
Güney Koreli savunma oyuncusunun adı Rennes ve Napoli ile geçiyor.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'Cübbeli'den 'kaset' iddialarına yanıt
- Selçuk Ural: 'Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı'