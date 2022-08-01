Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe açıklaması!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:15

Bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Alexander Sörloth'un ismi uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Red Bull Leipzig'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer ederek golcü transferini bitirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE YANITI

Sporx'in haberine göre, Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bundesliga ekibi Leipzig'e 2020/21 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonu La Liga takımlarından Real Sociedad'da geçirmişti.

Real Sociedad ile 33 maçta süre alan Alexander Sörloth, 4 gol kaydetti.