Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya Jorge Jesus'un gözüne giremedi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:17

Fenerbahçe'de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya takımdan ayrılabilir.

Genç futbolcu İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış ve Giresunspor'a kiralanmıştı. Jorge Jesus'un da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya Jorge Jesus'un gözüne giremedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi. Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor.

GÖZTEPE BİR ADIM ÖNDE

Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi. Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi.