Fenerbahçeli futbolcu Bruma'ya İsrail kancası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine eklemediği Portekizli futbolcu Armindo Bruma'ya İsrailli kulüp Maccabi Tel Aviv'in talip olduğu ileri sürüldü.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Bruma ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı sınırına takılmamak için lisans çıkartılmayan Bruma'ya transferde talip çıktı.
MACCABI, BRUMA'YI İSTİYOR
İsrail basınında yer alan haberlere göre; Maccabi Tel Aviv, Portekizli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Haberde, Bruma'nın PSV Eindhoven'dan takım arkadaşı olan Eran Zahavi ile anlaşma sağlanması halinde yeniden buluşabileceği hatırlatıldı.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPACAK?
1.4 milyon euro maaşı olduğu belirtilen Bruma için Maccabi Tel Aviv ekibinin 28 Eylül'e kadar süresi var. İsrail'de transfer dönemi 2 hafta sonra kapanmış olacak. Bruma'nın da teklife sıcak bakabileceği iddia edilse de Portekizli oyuncunun maaşını Maccabi karşılayabilecek durumda değil. Alternatif isim olarak ise İtalya'da Pisa'da oynayan Yonatan Cohen ismi öne çıkıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti. Yakın zamanda Adana Demirspor ile de anılan Bruma, takımdan ayrılırsa bir transfer döneminde iki kez imza atan oyunculardan biri olarak kayıtlara geçecek. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de benzer bir olay Emmanuel Emenike'nin Rusya'ya transferinde yaşanmıştı.
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