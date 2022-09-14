Fenerbahçeli futbolcuların hedefi Dünya Kupası!

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe’de kadrodaki birçok oyuncu 2022 Dünya Kupası hedefini de göz ardı etmiyor. Milliyet’in haberine göre, 20 Kasım’da başlayacak dev turnuva öncesi kadrodaki bazı oyuncular Katar’daki organizasyonda olabilmek için ayrı bir motivasyon yaşıyor.