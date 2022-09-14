Fenerbahçeli futbolcuların hedefi Dünya Kupası!

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:26
<p>Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe’de kadrodaki birçok oyuncu 2022 Dünya Kupası hedefini de göz ardı etmiyor. Milliyet’in haberine göre, 20 Kasım’da başlayacak dev turnuva öncesi kadrodaki bazı oyuncular Katar’daki organizasyonda olabilmek için ayrı bir motivasyon yaşıyor.</p>

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe’de kadrodaki birçok oyuncu 2022 Dünya Kupası hedefini de göz ardı etmiyor. Milliyet’in haberine göre, 20 Kasım’da başlayacak dev turnuva öncesi kadrodaki bazı oyuncular Katar’daki organizasyonda olabilmek için ayrı bir motivasyon yaşıyor.

<p>Dünya futbolunun en büyük vitrininde ülkelerinin milli takımlarında olmak isteyen oyuncular arasında Michy Batshuayi ve Miguel Crespo isimleri ayrıca öne çıkıyor. Sezon başında Chelsea’de düşünülmeyen ve transferin son gününde Fenerbahçe ile anlaşan Batshuayi, Belçika Milli Takımı’nda düzenli oynayan bir isim.</p>

Dünya futbolunun en büyük vitrininde ülkelerinin milli takımlarında olmak isteyen oyuncular arasında Michy Batshuayi ve Miguel Crespo isimleri ayrıca öne çıkıyor. Sezon başında Chelsea’de düşünülmeyen ve transferin son gününde Fenerbahçe ile anlaşan Batshuayi, Belçika Milli Takımı’nda düzenli oynayan bir isim.

<p>29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında attığı golle yeniden adından söz ettirdi. Golcü futbolcunun, Belçika ile Katar’da olması bekleniyor. Batshuayi, turnuva başlayana kadar formunu artırmak istiyor.</p>

29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev karşısında attığı golle yeniden adından söz ettirdi. Golcü futbolcunun, Belçika ile Katar’da olması bekleniyor. Batshuayi, turnuva başlayana kadar formunu artırmak istiyor.

<p>Bir diğer oyuncu ise Miguel Crespo... Portekiz Milli Takımı’nda geniş kadroda olduğu bilinen 26 yaşındaki orta sahanın amacı nihai kadroda olabilmek. Crespo’nun en büyük şansı da şu anda Fenerbahçe’de Jorge Jesus’la çalışması.</p>

Bir diğer oyuncu ise Miguel Crespo... Portekiz Milli Takımı’nda geniş kadroda olduğu bilinen 26 yaşındaki orta sahanın amacı nihai kadroda olabilmek. Crespo’nun en büyük şansı da şu anda Fenerbahçe’de Jorge Jesus’la çalışması.

<p>Son dönemde yeniden ilk 11’e girmeye başlayan ve çalışkan görüntüsüyle tam not alan deneyimli orta saha, Jesus’un da gözüne girdi. Portekiz’in hocası Fernando Santos’la güçlü bir iletişimi olan Jorge Jesus’un vereceği referans önemli olacak.</p>

Son dönemde yeniden ilk 11’e girmeye başlayan ve çalışkan görüntüsüyle tam not alan deneyimli orta saha, Jesus’un da gözüne girdi. Portekiz’in hocası Fernando Santos’la güçlü bir iletişimi olan Jorge Jesus’un vereceği referans önemli olacak.

<p>Portekiz yetkilileri de Crespo’nun maçlarını izliyor. Kadroda ayrıca Uruguay Milli Takımı ile Diego Rossi ve Ekvador Milli Takımı ile Enner Valencia’nın 2022 Dünya Kupası’nda olması bekleniyor.</p>

Portekiz yetkilileri de Crespo’nun maçlarını izliyor. Kadroda ayrıca Uruguay Milli Takımı ile Diego Rossi ve Ekvador Milli Takımı ile Enner Valencia’nın 2022 Dünya Kupası’nda olması bekleniyor.

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