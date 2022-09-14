Fenerbahçeli futbolcuların hedefi Dünya Kupası!
Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe’de kadrodaki birçok oyuncu 2022 Dünya Kupası hedefini de göz ardı etmiyor. Milliyet’in haberine göre, 20 Kasım’da başlayacak dev turnuva öncesi kadrodaki bazı oyuncular Katar’daki organizasyonda olabilmek için ayrı bir motivasyon yaşıyor.
Dünya futbolunun en büyük vitrininde ülkelerinin milli takımlarında olmak isteyen oyuncular arasında Michy Batshuayi ve Miguel Crespo isimleri ayrıca öne çıkıyor. Sezon başında Chelsea’de düşünülmeyen ve transferin son gününde Fenerbahçe ile anlaşan Batshuayi, Belçika Milli Takımı’nda düzenli oynayan bir isim.
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