Fenerbahçe'nin rakibi Rennes'de Baptiste Santamaria şoku!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rennes'de Fransız futbolcu Baptiste Santamaria'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 14:15
Fenerbahçe'nin rakibi Rennes'de Baptiste Santamaria şoku!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Rennes'in önemli oyuncularından 27 yaşındaki orta saha Baptiste Santamaria'nın 4-5 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Rennes'in kilit oyuncularından Fransız oyuncu, takımının ligde Auxerre'i 5-0 yendiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sedye ile sahayı terk etmişti. Santamaria, geçen sezon Rennes ile çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.


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