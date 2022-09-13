Fenerbahçe'de sıra Jorge Jesus'ta!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transferleri tamamladı. Sarı-lacivertli takımda bütün gözler Jorge Jesus'a çevrildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon ve yeni yapılanan kadroda hücum hattındaki zenginlikler gözlerden kaçmıyor.
HÜCUM HATTI ÇOK ZENGİN
Teknik direktör Jorge Jesus'un kafasındaki plana uygun bir forvet hattı oluşturan sarı-lacivertliler hem tecrübeli hem de çok yönlü yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle hücum bölgesinde seçeneğin çok olması teknik ekibin elini kuvvetlendiriyor. Üç farklı tipte 4 hücum oyuncusu bulunuyor.
Milliyet’in haberine göre, Dinamo Kiev'e karşı 2-1 kazanılan maçta da bu durum net olarak ortaya çıktı. Jorge Jesus, 4 hücumcusunu da kullandı, sonuç almayı başardı. İlk 11'de King-Pedro başladı, maçı Batshuayi-Valencia ikilisi bitirdi. Batshuayi golüyle hayat verdi.
OYUNCULARIN HEPSİ SİSTEME UYGUN
Batshuayi, Pedro, King ve Valencia sisteme uygun, çok yönlü hücumcular olmalarıyla Jesus'u rahatlatıyor. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası gibi 3 farklı kulvarda yoğun bir fikstürde mücadele eden Fenerbahçe'de bu oyuncuların varlıkları kadroya güç katıyor. Ancak en önemlisi bu 4 oyuncu oynatılmak istenen sistemi güçlendiriyor. Dengeli bir dağılım olması da bir diğer detay oluyor. Bu nedenle maça ve rakibe göre hücum hattı kurulma şansı bulunuyor.
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