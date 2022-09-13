Fenerbahçe'de sıra Jorge Jesus'ta!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transferleri tamamladı. Sarı-lacivertli takımda bütün gözler Jorge Jesus'a çevrildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 11:37
Fenerbahçe'de sıra Jorge Jesus'ta!
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Fenerbahçe'de yeni sezon ve yeni yapılanan kadroda hücum hattındaki zenginlikler gözlerden kaçmıyor.

HÜCUM HATTI ÇOK ZENGİN

Teknik direktör Jorge Jesus'un kafasındaki plana uygun bir forvet hattı oluşturan sarı-lacivertliler hem tecrübeli hem de çok yönlü yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle hücum bölgesinde seçeneğin çok olması teknik ekibin elini kuvvetlendiriyor. Üç farklı tipte 4 hücum oyuncusu bulunuyor.

Milliyet’in haberine göre, Dinamo Kiev'e karşı 2-1 kazanılan maçta da bu durum net olarak ortaya çıktı. Jorge Jesus, 4 hücumcusunu da kullandı, sonuç almayı başardı. İlk 11'de King-Pedro başladı, maçı Batshuayi-Valencia ikilisi bitirdi. Batshuayi golüyle hayat verdi.

OYUNCULARIN HEPSİ SİSTEME UYGUN

Batshuayi, Pedro, King ve Valencia sisteme uygun, çok yönlü hücumcular olmalarıyla Jesus'u rahatlatıyor. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası gibi 3 farklı kulvarda yoğun bir fikstürde mücadele eden Fenerbahçe'de bu oyuncuların varlıkları kadroya güç katıyor. Ancak en önemlisi bu 4 oyuncu oynatılmak istenen sistemi güçlendiriyor. Dengeli bir dağılım olması da bir diğer detay oluyor. Bu nedenle maça ve rakibe göre hücum hattı kurulma şansı bulunuyor.


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