Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'ye Parma kancası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'nin, takımdan ayrılması an meselesi. İtalyan basını, Parma'nın Uruguaylı futbolcunun transferinde sona yaklaştığını yazdı.
Adı Brezilya ekibi Flamengo ve Meksika ekibi Pumas ile anılan Diego Rossi için bir iddia da İtalya'dan geldi. Parma TV'nin haberine göre İtalyan ekip, Uruguaylı yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı.
HER AN AÇIKLANABİLİR
Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken Parma'nın Rossi'yi her an açıklayabileceği öne sürüldü.
F.BAHÇE BONSERVİSİNİ 5.5 MİLYON EURO'YA ALDI
Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 5.5 milyon Euro’ya almıştı. Yıldız futbolcu bu sezon 7 resmi maçta 3 asist yaptı.
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