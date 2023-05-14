Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'da belirsizlik

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Ekvadorlu futbolcunun menajeri, Valencia'nın yeni sözleşme imzalaması hakkında, "Enner, İstanbul’da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 10:12
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'da belirsizlik
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Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Enner Valencia’nın geleceğiyle ilgili menajeri Gonzalo Vargas açıklamada bulundu.

Vargas, “Seçeneklerimiz arasında F.Bahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul’da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var” dedi.

Menajer Vargas, “En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız” diye konuştu.


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