Kadın Futbol Süper Ligi derbisinde Fenerbahçe avantajı kaptı! Fenerbahçe Petrol Ofisi 2 - 0 Galatasaray Petrol Ofisi (Maç sonucu)
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
RÖVANŞ 20 MAYIS'TA
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danielle Marcano ve 62. dakikada Alice Kusi kaydetti.
İki takım arasındaki ikinci maçı 20 Mayıs Cumartesi günü Florya'da oynanacak.
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