Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şampiyonluk yarışına vurgu yaptı.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi ile sezona devam eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda idmandan görüntülere yer veren Jesus açıklamada, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
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