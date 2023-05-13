Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın menajerinden transfer yanıtı!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:58

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden biri olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Enner Valencia için menajeri Gonzalo Vargas, açıklamada bulundu. Sporx'in aktardığına göre Vargas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalama seçenekleri olduğunu söyledi.

Enner Valencia

"ANLAŞMAMIZ GEREKEN HUSUSLAR VAR"

Vargas, açıklamasında, "Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız. Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda ayrıntılar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var" dedi.

Gonzalo Vargas ayrıca, "En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız" sözlerini sarf etti.

MAAŞ TALEBİ FENERBAHÇE'Yİ ŞAŞIRTTI

Haberde, kariyerinin son büyük imzasını atacak Enner Valencia'nın, Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin ise Ekvadorlu futbolcu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Brezilya ve Suudi Arabistan ekiplerinden 3 yıl karşılığında 13 milyon Euro'luk teklifler alan Valencia'nın, Fenerbahçe'den ise 3 yıl için 9 milyon Euro'luk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki futbolcunun maaş talebine sıcak bakmadığı öne sürüldü. Taraflar arasındaki görüşmeler ay sonuna kadar netlik kazanacağı aktarıldı.

BREZİLYA İDDİASI

Enner Valencia'nın, Brezilya ekiplerinden international ile ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 43 maça çıkan deneyimli golcü, 31 gol attı ve 6 asist yaptı.