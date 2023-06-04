Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek: 'Bu lig şaibeyle dolu'

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 18:34
Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek: 'Bu lig şaibeyle dolu'
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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Açıklamalarına devam eden 24 yaşındaki futbolcu "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok. Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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