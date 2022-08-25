Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Austria Wien'i ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, mahkeme tarafından tutuklanan Gülşen'in şarkısını söyledi.
Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler, Gülşen şarkıları söyleyerek "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı yaptı.
Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.
Fenerbahçe’nin üçüncü golünden sonra taraftarlar Gülşen’in şarkısını söyledi ??— Hazar Dost (@hazardost) August 25, 2022
pic.twitter.com/IkmW7YbkkM
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