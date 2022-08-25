25 Ağustos 2022 Perşembe, 22:02

Fenerbahçe tribünlerinden sanatçı Gülşen'e destek geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler, Gülşen şarkıları söyleyerek "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı yaptı.

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.