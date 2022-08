Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci: 'Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar'

25 Ağustos 2022 Perşembe, 22:57

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Austria Wien'i eledikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçta 2 gol atan İrfan Can, "Böyle bir oyun kendimden bekliyordum. Çok çalışıyorum. Bazen şanssızlıklar olabiliyor, ben de üzülüyorum. Bugün için mutluyum. Çok mutluyum. İnsanın en mutlu şey her şeyden önemlisi çocuğu. Eve gidince her şeyi unutuyorum. Oğluma armağan ediyorum 2. golü" dedi.

İrfan Can, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftara kendimi kanıtlamak istiyorum, belki de bunu fazla istediğimden oluyor. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar, inşallah Avrupa'da ilerleriz" açıklamasını yaptı.

İrfan Can Kahveci, "Taraftarlarımız bazen bana kızıyorlar ama olsun. Onlar benim her zaman kalbimde" sözleriyle konuşmasını noktaladı.