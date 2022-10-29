Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Instagram hesaplarından anlamlı bir mesaj paylaştı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ikili, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin kuruluş yıldönümünde, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan bir kulübün parçası olmak çok değerli. 100. Yıl'da şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışacak" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- Valilik iptal etmişti: Edip Akbayram'dan yeni karar
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Ortak açıklama geldi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi