Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:06
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Instagram hesaplarından anlamlı bir mesaj paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ikili, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin kuruluş yıldönümünde, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan bir kulübün parçası olmak çok değerli. 100. Yıl'da şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışacak" ifadelerini kullandı.


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