Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:06

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Instagram hesaplarından anlamlı bir mesaj paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ikili, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin kuruluş yıldönümünde, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan bir kulübün parçası olmak çok değerli. 100. Yıl'da şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışacak" ifadelerini kullandı.