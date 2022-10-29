Fenerbahçe'nin eski futbolcusu konuştu: Yıldız oyuncudan transfer itirafı

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 14:49
<p>Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye sattığı <strong>Kim Min-Jae</strong>, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.</p>

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

<p><strong>"NAPOLI ŞEHRİNİ ÇOK SEVDİM"</strong></p> <p>"Napoli şehrini eşimle beraber yeni yeni gezmeye başladık ve şimdiden çok sevdiğimi söyleyebilirim. Buradayken alışkanlıklarımı değiştirmem gerekmiyor. En sevdiğim yemek hala Kimchi."</p>

"NAPOLI ŞEHRİNİ ÇOK SEVDİM"

"Napoli şehrini eşimle beraber yeni yeni gezmeye başladık ve şimdiden çok sevdiğimi söyleyebilirim. Buradayken alışkanlıklarımı değiştirmem gerekmiyor. En sevdiğim yemek hala Kimchi."

<p><strong>"ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"</strong></p> <p>"Sezona gerçekten çok iyi başladık. Bu şekilde devam edersek taraftarlarımızın 32 yıldır beklediği zafere ulaşabiliriz. Açıkçası bu kadar hızlı ve heyecan verici başlamayı beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz. Üç ay içinde geldiğimiz nokta beklentilerimi çok aştı"</p>

"ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

"Sezona gerçekten çok iyi başladık. Bu şekilde devam edersek taraftarlarımızın 32 yıldır beklediği zafere ulaşabiliriz. Açıkçası bu kadar hızlı ve heyecan verici başlamayı beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz. Üç ay içinde geldiğimiz nokta beklentilerimi çok aştı"

<p><strong>"EFSANE OLABİLİRİM"</strong></p> <p>"Tüm rakiplerimize saygı duyuyorum ancak Juventus yenmeyi gerçekten çok istiyorum. Taraftarlarımız bu maçı çok önemsiyor, bu yüzden de bu maç benim için çok önemli. Eğer Juventus'a karşı iyi bir oyun sergilersem burada efsane olabilirim."</p>

"EFSANE OLABİLİRİM"

"Tüm rakiplerimize saygı duyuyorum ancak Juventus yenmeyi gerçekten çok istiyorum. Taraftarlarımız bu maçı çok önemsiyor, bu yüzden de bu maç benim için çok önemli. Eğer Juventus'a karşı iyi bir oyun sergilersem burada efsane olabilirim."

<p><strong>TRANSFER İTİRAFI</strong></p> <p>"Napoli benim için büyük bir fırsattı. Türkiye'deki maceramdan sonra Napoli'den teklif geldiğini öğrendim ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim."</p>

TRANSFER İTİRAFI

"Napoli benim için büyük bir fırsattı. Türkiye'deki maceramdan sonra Napoli'den teklif geldiğini öğrendim ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim."

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