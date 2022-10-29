Fenerbahçe'nin eski futbolcusu konuştu: Yıldız oyuncudan transfer itirafı

"EFSANE OLABİLİRİM"

"Tüm rakiplerimize saygı duyuyorum ancak Juventus yenmeyi gerçekten çok istiyorum. Taraftarlarımız bu maçı çok önemsiyor, bu yüzden de bu maç benim için çok önemli. Eğer Juventus'a karşı iyi bir oyun sergilersem burada efsane olabilirim."