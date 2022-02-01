Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, beklentileri karşılayamadı
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atan fakat beklentileri karşılayamayan Mesut Özil ile Fenerbahçe ile yol ayrımında. Ali Koç'un tüm uyarılarına rağmen Özil, performans olarak yerinde sayıyor.
Büyük umutlarla transfer olmuştu, ancak beklentilerin çok uzağında kaldı. Olumlu yönde performans sergileyemedi. Yeri geldi sakat olduğunu söyledi, yeri geldi idmanlara çıkmadı, yeri geldi maç seçti, yeri geldi deplasmanlara gitmedi. En son biliyorsunuz Antalya kampına katılmamıştı. Bu hafta Başakşehir maçında da oynamayacak. Mesut Özil’den söz ediyorum. Bir iki maçta ritim yakalayınca “işte Mesut” demiştim. Olmadı, devamını getiremedi, kaptanlık verdiler işe yaramadı. Oyun içinde hep kayboldu. Teknik direktör İsmail Kartal futbolcu için “sorumluluk almalı” diye görüş belirtmiş olsa da şu anki Mesut ihtiyaçları karşılayacak durumda değil. Görünen o ki Mesut, sabırları taşırmış durumda. Başta başkan Ali Koç’un yanı sıra diğer yöneticilerin futbolcuya olan bakış açıları ilk gün gibi değil. Sezon sonu ayrılık yaşanırsa kimse şaşırmasın.
ANTALYA KAMPI SONA ERDİ
Fenerbahçe’nin 6 günlük Antalya kampı sona erdi. Sarı-Lacivertliler öğle saatlerinde İstanbul’a döndü. Fenerbahçe cumartesi günü Saracoğlu’nda Başakşehir’le mücadele edecek.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Shakespeare’den siyaset dersi
- Ekonomik krizin, karşı duruşun, sosyal gücüne bak..
- Yoksulluk - hastalık tuzağı
- Bundan sonra tufan!
- Siyasal İslamın ‘kültürel egemenlik’ açmazı
- MB, Maliye ve TÜİK operasyonları: Soygunlar artıyor!
- Ya deprem olaydı
- Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Fenerbahçe 'Mesut' olamadı
- TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na yeni yetki