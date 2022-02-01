Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, beklentileri karşılayamadı

01 Şubat 2022 Salı, 07:00

Büyük umutlarla transfer olmuştu, ancak beklentilerin çok uzağında kaldı. Olumlu yönde performans sergileyemedi. Yeri geldi sakat olduğunu söyledi, yeri geldi idmanlara çıkmadı, yeri geldi maç seçti, yeri geldi deplasmanlara gitmedi. En son biliyorsunuz Antalya kampına katılmamıştı. Bu hafta Başakşehir maçında da oynamayacak. Mesut Özil’den söz ediyorum. Bir iki maçta ritim yakalayınca “işte Mesut” demiştim. Olmadı, devamını getiremedi, kaptanlık verdiler işe yaramadı. Oyun içinde hep kayboldu. Teknik direktör İsmail Kartal futbolcu için “sorumluluk almalı” diye görüş belirtmiş olsa da şu anki Mesut ihtiyaçları karşılayacak durumda değil. Görünen o ki Mesut, sabırları taşırmış durumda. Başta başkan Ali Koç’un yanı sıra diğer yöneticilerin futbolcuya olan bakış açıları ilk gün gibi değil. Sezon sonu ayrılık yaşanırsa kimse şaşırmasın.

ANTALYA KAMPI SONA ERDİ

Fenerbahçe’nin 6 günlük Antalya kampı sona erdi. Sarı-Lacivertliler öğle saatlerinde İstanbul’a döndü. Fenerbahçe cumartesi günü Saracoğlu’nda Başakşehir’le mücadele edecek.