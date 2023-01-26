Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a Belçikalı talip
Belçika Ligi ekibi KV Mechelen'in Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a talip olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFERE SICAK
TRT Spor'un haberine göre, Belçika'da küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Mechelen, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralamak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler transfere sıcak bakarken deneyimli golcünün de ikna edilmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Serdar Dursun
LİGDE 10 MAÇA ÇIKTI, 3 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon ligde 10 maça çıkan Serdar Dursun 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki forvet 2021-22 sezonunda ise 33 maça çıkmış ve 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.
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