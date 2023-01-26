Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a Belçikalı talip

Belçika Ligi ekibi KV Mechelen'in Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a talip olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:01
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a Belçikalı talip
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Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFERE SICAK

TRT Spor'un haberine göre, Belçika'da küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Mechelen, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralamak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler transfere sıcak bakarken deneyimli golcünün de ikna edilmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

Serdar Dursun

LİGDE 10 MAÇA ÇIKTI, 3 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon ligde 10 maça çıkan Serdar Dursun 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki forvet 2021-22 sezonunda ise 33 maça çıkmış ve 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.


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