Eski Fenerbahçeli Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.
Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız... pic.twitter.com/ytdsB93H0l— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) January 26, 2023
Ümit Özat'ın babası bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Özat daha önce "Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok soran olduğu için buradan açıklama yapmak istedim. Maalesef babam şu anda makineye bağlandı ve uyutuluyor... Lütfen... Herkesin duasına talibiz..." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
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