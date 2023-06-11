Son dakika: Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi açıklandı

Son dakika... Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak final maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 12:29
Son dakika: Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak final maçının VAR hakemi belli açıklandı.

Zorlu karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran Pazar günü (bugün) saat 20.45'te ATV ekranından naklen yayımlanacak.

 


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