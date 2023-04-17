İngiliz futbolcu Jesse Lingard için Fenerbahçe iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.
Jesse Lingard
ORTA DOĞU'DAN DA TALİPLERİ VAR
Haberde Lingard'ın Nottingham Forest ile sözleşmesinin biteceği ancak İngiliz yıldıza tekliflerin olduğu kaydedildi. Lingard'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Orta Doğu'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği aktarıldı. Bu takımların, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalamak için istekli oldukları vurgulandı.
Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Leicester City'nin de Lingard için geçici bir ilgi gösterdiği ifade edildi. Ancak Leicester City'nin, yaz transfer döneminde Lens'ten Lois Openda'yı transfer etmeyi planladığı kaydedildi.
REDMOND VE DELE ALLI ÖRNEĞİ
Jesse Lingard'ın, Türkiye'ye transfer olmayı seçmesi durumunda Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli ve Nathan Redmond'un izinden gideceği hatılatıldı. Dele Alli'nin Beşiktaş'ta formunu bulamadığının altı çizildi. Redmond'un ise 21 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilediği ifade edildi.
Bu sezon Nottingham Forest'ta 20 maça çıkan 30 yaşındaki Lingard, 2 kez gol sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu, 2 kez de asist yaptı.
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