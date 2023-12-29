Fenerbahçeli futbolculardan dev kriz sonrası Atatürk paylaşımı!

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili kriz sürerken Fenerbahçeli futbolculardan olayla ilgili paylaşımlar yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 19:52
Fenerbahçeli futbolculardan dev kriz sonrası Atatürk paylaşımı!
Abone Ol google-news

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, takımlar kamp yaptıkları otele geri döndü.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi.

İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu.


Süper Kupa fenerbahçe irfan can kahveci mert hakan yandaş

İlgili Haberler

Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!

Süper Kupa maçı öncesi kriz: Başkanlardan, Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı!
Süper Kupa maçı için

Süper Kupa maçı için "oynama" kararı!
TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama

TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama

En Çok Okunan Haberler