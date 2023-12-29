Fenerbahçeli futbolculardan dev kriz sonrası Atatürk paylaşımı!
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili kriz sürerken Fenerbahçeli futbolculardan olayla ilgili paylaşımlar yapıldı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, takımlar kamp yaptıkları otele geri döndü.
FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIMLAR
Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi.
İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu.
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