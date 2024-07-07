Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi göreve getirdiği Jose Mourinho, Sarı-Lacivertlilerdeki prensipleri ve alışkanlıkları dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2024 Pazar, 17:37
Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun antrenmanlardaki görüntüsü dikkat çekti.

NTV Spor'da yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı bazı ilkeleri şöyle:

Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

ANTRENMANA BİSİKLET İLE GİDİYOR

Portekizli teknik direktör, kampta motorlu araç kullanmamayı tercih ediyor. Her antrenmana bisikletle gidiyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

PERSONELLERLE ÇOK İLGİLİ

Jose Mourinho kampta taraftar, basın ve personellerle çok ilgili. Sürekli diyalog kurarak kamptaki her şeyi en ince detayına kadar takip ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

ANTRENMAN DÜZENİNİ KENDİ KURUYOR

Takımdan 1 saat önce sahaya giden Mourinho, antrenman düzenini bizzat kendi kuruyor ve günde 2'şer saate yakın çift idman yaptırıyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

İDMANLAR YOĞUN VE UZUN

Antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. İdmanlar yoğun ve uzun sürüyor. 

Jose Mourinho takımın da idman sahasına erken gelmesini istiyor. Böylelikle takım sahada bulunan fitness istasyonunda verimli zaman geçirebiliyor. Bu durum hem toplu hem topsuz şekilde takıma dayanıklılık katıyor. 

Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

HER ÇALIŞMANIN ANALİZİ YAPILIYOR

Mourinho taktiksel olarak bir çok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor. Kaleden başlayarak ön bölgeye kadar her şeyi  tek tek anlatan Portekizli çalıştırıcı, tüm antrenmanları drone ile kayıt ettirip her çalışmanın analizini yaptırıyor. Takım antrenmandaki doğru ve yanlışlar konusunda uyarılıp gün tamamlanıyor.

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