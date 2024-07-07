Fenerbahçe'de Jose Mourinho etkisi: Antrenman görüntüleri dikkat çekti!

HER ÇALIŞMANIN ANALİZİ YAPILIYOR

Mourinho taktiksel olarak bir çok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor. Kaleden başlayarak ön bölgeye kadar her şeyi tek tek anlatan Portekizli çalıştırıcı, tüm antrenmanları drone ile kayıt ettirip her çalışmanın analizini yaptırıyor. Takım antrenmandaki doğru ve yanlışlar konusunda uyarılıp gün tamamlanıyor.