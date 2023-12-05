Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci: 'Goldeki çalımın sırrı...'

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın ardından konuştu. İrfan Can Kahveci, attığı gole dair, "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 00:00
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci: 'Goldeki çalımın sırrı...'
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland maçının ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyleyen İrfan, "Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Bundan hemen kurtulmak istiyorduk. Taraftarımıza, galibiyeti ne kadar istediğimizi göstermek istedik. Goller bulduk. Ben de güzel bir gol attığım için mutluyum" dedi.

"ÇALIMI O ÖĞRETTİ"

Attığı goldeki şık çalımı değerlendiren İrfan Can, "Çalımın sırrı, Hurşut Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu, ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel oldu gol. 2-3 haftadır bekliyordum gol atmak için. Çok sevdiğim, yakın bir ağabeyimin babası vefat etmişti. Mekanı cennet olsun. Onun için gol atmayı bekliyordum, ona armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş derbisi hakkında konuşan İrfan, "Beşiktaş maçında, ilk derbi galibiyetimizi almak istiyoruz. Bugünden başlayarak galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" sözlerini sarf etti.


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