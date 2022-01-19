Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci: Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci, 2-1 kazandıkları Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kahveci, "Ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerden birini atan İrfan Can Kahveci, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı camiadan özür dileriz. Uzun zamandır suskunum, bekledim" dedi ve "Üstümüze çok algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Karakterimi asla eleştiremezler. Bugün de akıllarından geçenleri biliyorum. Bugün iyi oynadı, çıktı konuştu diyorlar. Yenildikten sonra konuşmuyor diyorlar. 'Hocayı yediler' gibi cümleler kullanıyorlar. Kilo fazlası var diyorlar. Sabrettim, sustum. Susmam, kabul ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.
"Giden hocamıza da teşekkür ederim" diyen Kahveci, "Gelen hocalarımızdan öğrenebildiklerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, bizim işimiz saha içinde. Herkes çok istekli ama bazen şanssızlıklar olabiliyor. Bazen taraftarımız ıslıklıyor ama onların hakkıdır. Hiçbir zaman taraftarımıza karşı bir saygısızlık yapamam çünkü ben Fenerbahçeliyim. Burası benim hayalimdi. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum, sonrasında Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.
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