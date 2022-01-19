Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:51
Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Peraira'nın geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

Buna göre Premier Lig ekibi Everton'ın Rafa Benitez ayrılığı sonrası adaylardan birinin Portekizli teknik direktör olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde şampiyonluk yaşayamadan yol ayrımına gidilen Vitor Pereira'nın ismi Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton ile geçiyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Premier Lig'in yolunu tutabilir. 

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira için Everton iddiası

Sky Sports'ta yer alan habere göre Rafael Benitez'i kötü gidişatın ardından gönderen Everton, Benitez'in yerine Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu getirmek istiyor fakat Portekizli hoca Everton'ın teklifine sıcak bakmıyor.


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