Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Altay 14. dakikada, Ahmed Rayan ile öne geçti. Fenerbahçe 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile karşılık verdi ve skoru eşitledi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun takımını öne geçiren golü kaydetti ve 72. dakikada skor 2-1 oldu.