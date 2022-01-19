Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:43
Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı konuk etti.

Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Altay 14. dakikada, Ahmed Rayan ile öne geçti. Fenerbahçe 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile karşılık verdi ve skoru eşitledi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun takımını öne geçiren golü kaydetti ve 72. dakikada skor 2-1 oldu.

Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Fenerbahçe'de Attila Szalai 24. dakikada sarı kart gördü ve Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü. 

Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36 yaparak 3. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puanda kalarak düşme hattındaki yerini korudu.

Fenerbahçe, Altay karşısında moral buldu! Fenerbahçe 2-1 Altay

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekip ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.


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