Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçına yetiştirildi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:50

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:50

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci için PFDK kararını gece yarısı açıkladı.

İrfan Can'a 'Kural Dışı Hareket' nedeniyle PFDK tarafından 2 maç ceza verilirken yaptırım 4 müsabakadan az olduğu için milli futbolcu cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.

NTV Spor'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, bu kararın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a uçtu.

İrfan Can Kahveci

GİRESUN VE TRABZON'A KARŞI YOK

Milli oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Nisan Çarşamba günü (Bugün) oynanacak yarı final mücadelesinde Sivasspor'a karşı forma giyebilecek.

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynanacak Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.